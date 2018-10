Ankum. Seit seiner Jugend ist Paul Feldmann Brieftaubensportler. Der Westerholter wurde jetzt für 65 Jahre Mitgliedschaft in der Reisevereinigung „Bramgau“ geehrt.

„Der Brieftaubensport ist eine Sportart wie andere auch: Hier geht es darum, Meisterschaften auszufliegen und die beste Brieftaube im Verein zu ermitteln“, sagt Paul Feldmann. Mehrere Brieftaubenvereine bilden eine sogenannte Reisevereinigung. Neben der Meisterschaft geht den Taubenfreunden auch um die Frage: Welche Taube hat die meisten Preiskilometer geflogen, wie schnell sind die Tauben geflogen und welche Vögel haben sich durch besondere Leistungen hervorgetan?

Von seinem Vater hat Paul Feldmann die Liebe zum Taubensport übernommen, als 13-jähriger trat er dem Verein „Artlandbote 02965 Ankum-Bersenbrück“ bei. „Mein Enkel Moritz hat auch Interesse am Taubensport und ich helfe ihm gerne dabei“, erklärt Feldmann und merkt verschmitzt an: „Das sitzt eben im Blut.“

Viel könnte der Taubenfachmann, der in Ankum-Westerholte zu Hause ist, aus alten Zeiten erzählen: „Die Blütezeiten für uns Taubensportler waren die Sechziger- und Siebzigerjahre, heute wird es aber immer weniger bei uns in der Region.“ In Ankum gibt es nur noch sechs aktive Mitglieder, seit vielen Jahren leitet Paul Feldmann den Verein. Über 20 Jahre war er auch Leiter der Brieftauben-Einsatzstelle.

Die vielen Pokale und Urkunden in seinem Wohnhaus zeugen von erfolgreichen Jahren als Brieftaubensportler. Besonders kann sich Paul Feldmann an ein Ereignis Ende der Fünfzigerjahre erinnern: „Da sind mir zwei Tauben aus meinem Schlag in der Nacht gestohlen worden. Damals hat das „Bersenbrücker Kreisblatt“ darüber berichtet. Der Täter kam mit einem Moped und hat in einiger Entfernung vom Taubenschlag die Tauben in einen Transportkarton verladen. Eine vom Täter verlorene auswärtige Kinokarte hat uns dann auf die Spur gebracht. Mit „Dorfsheriff“ Höltermann bin ich auf seinem Motorrad zum Wohnort des Täters in ein benachbartes Dorf gefahren. Dort haben wir alle Taubenschläge untersucht und meine gestohlenen Tiere wiedererkannt. Da war die Freude natürlich groß.“

Seitens der Reisevereinigung Bramgau gratulierte Bernd Vieth aus Freren zu 65 Jahren Mitgliedschaft und dankte Paul Feldmann für sein langjähriges Engagement im Brietaubensport.