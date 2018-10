Bersenbrück. In Deutschland erleiden im Jahr rund 270000 Menschen einen Schlaganfall. In vielen Fällen wird auch das Sprachzentrum stark geschädigt. Hilfe gibt es im Praxisverbund Logopädie der Heilpädagogischen Hilfe (HpH) Bersenbrück.

Als Folge des Schlaganfalles können halbseitige Körperlähmungen, Schluckstörungen, Sprach- und Sprechstörungen, Sehbehinderungen, Störungen in der Bewegungsplanung oder der Konzentration auftreten. Auch durch einen Unfall oder Krankheiten (selten auch Demenz) kann eine Gehirnschädigung entstehen, in 80 Prozent der Fälle liegt der Schädigung jedoch ein Schlaganfall zugrunde.

Wird das Sprachzentrum geschädigt, spricht man von einer Aphasie. Hiervon sind in Deutschland aktuell etwa 100000 Menschen betroffen. Bei einer Aphasie handelt es sich um eine Störung der Sprache. Betroffene Personen verlieren die Fähigkeit, sich mit Sprache auszudrücken oder Sprache zu verstehen. Es fällt ihnen schwer, Gedanken in Worte zu fassen. Auch kann ein nahezu vollständiger Verlust der Sprache vorkommen. In vielen Fällen bleibt jedoch die Möglichkeit erhalten, mittels Gestik und Mimik zu kommunizieren. Weitere Bereiche, die durch die Aphasie betroffen sein können, sind die Verarbeitung von Zahlen und das Lesen und Schreiben.

Eine Aphasie ist keine geistige Behinderung oder psychische Störung. Das Denken ist nicht betroffen. Durch die Kommunikationseinschränkungen können sich aber psychische Probleme ergeben.

Gezielte Therapie

Wie eine Aphasie verläuft, hängt von der Art und der Schwere der Schädigung des Gehirns ab. Häufig bilden sich die Sprachprobleme in den ersten vier bis sechs Wochen ganz oder teilweise spontan zurück. Auch im ersten halben Jahr nach der Hirnschädigung können sich weitere Fortschritte zeigen.

In vielen Fällen ist jedoch langfristig eine gezielte Sprachtherapie nötig. Je früher die logopädische Behandlung beginnt, desto positiver wirkt sich das auf den weiteren Verlauf der Behandlung aus. Je nach Art und Schwere der Störung kann ein Sprachtherapeut durch verschiedene Behandlungsmethoden versuchen, die Sprachzentren zu reaktiveren, die Sprache zu verbessern oder eine alternative Kommunikation durch Gesten oder Sprachcomputer zu trainieren.

Im Gespräch mit einem aphasischen Menschen ists wichtig, ihm Zeit zum Sprechen zu geben und ansonsten möglichst normal mit ihm zu kommunizieren. Auf den Inhalt der Äußerung sollte geachtet werden und nicht darauf, wie der Betroffene formuliert.

Vielen Betroffenen fällt es leichter, ohne Sprache zu kommunizieren. In diesen Fällen macht es wenig Sinn, immer Sprache einzufordern. Ebenfalls wichtig: Häufig fällt es dem Aphasiker leichter, einem Gespräch zu folgen, wenn es wenig Nebengeräusche gibt und Bilder oder Körpersprache zur Unterstützung eingesetzt werden.

In seltenen Fällen können auch Kinder von einer Aphasie betroffen sein. In Deutschland sind es jährlich rund 3000 Kinder und Jugendliche. Im Kindesalter kann Aphasie von leichten Sprachentwicklungsverzögerungen bis hin zum völligen Sprachverlust reichen. Eine Abgrenzung zwischen einer Sprachentwicklungsstörung und einer kindlichen Aphasie ist nur durch gute Diagnostik möglich. Auch im Falle einer kindlichen Aphasie kann sich eine möglichst frühe logopädische Behandlung positiv auf den weiteren Verlauf auswirken.