Kettenkamp. Um mit den Vorurteilen gegenüber der Legehennenhaltung aufzuräumen und umfassend zu informieren, hat Landwirt Reinhard Frye zum Tag des offenen Geflügelstalls eingeladen. Und die Interessierten kamen am Sonntag in großer Zahl.

„Ich bin von vielen Leuten angesprochen worden, was denn da in dem Stall eigentlich passiert, und da dachte ich, ich öffne auch mal die Türen“, erläutert Frye seine Intentionen.

Und mit welchen Erwartungen kamen die Besucher? Das interessierte wiederum Désirée Heijne vom Wissenschafts- und Informationszentrum Nachhaltige Geflügelwirtschaft (Wing) an der Universität Vechta, das das Projekt „Transparenzoffensive Geflügelwirtschaft“ koordiniert und begleitet. Heijne und ihr Team baten die Besucher vor der Stallbegehung, einen Fragebogen auszufüllen. „Nach der Besichtigung wird dann die Rückseite ausgefüllt“, erläutert die Diplom-Geografin. So könne evaluiert werden, ob sich Eindrücke durch die Begehung verändert hätten.

Reinhard Frye erläuterte den Besuchern den Vorgang der Eiersortierung, Stemplung und Verpackung und fragte dabei auch Allgemeinwissen ab: „Wer weiß denn, was der aufgedruckte Code beinhaltet?“, so seine Frage in die Runde. Dass die erste Nummer den Code für die Haltungsform darstellte, war noch bekannt. Bei der Bedeutung der Zahlen wurde es dann schon schwieriger: 0 steht für die ökologische Erzeugung, 1 für die Freilandhaltung, 2 für die Bodenhaltung und 3 für die Kleingruppenhaltung. Dann folgt die Länderkennzeichnung – hier DE – und die Betriebsnummer. Bei den Hühnern beziehungsweise Eiern, die aus dem besichtigten Stall stammen, handelt es sich um die Haltungsform 2, die Bodenhaltung, die am häufigsten in Deutschland vorkommende Haltungsform.

Im Stall selber beantwortete Tierarzt Dr. Maximilian Iseringhausen von der Tierärztlichen Gemeinschaftspraxis Dres. Arnold in Ankum die Fragen der Besucher. Dabei ging es beispielsweise um das Alter der Tiere, Futter und Wasserversorgung, Stallsäuberung und vieles mehr. Auch das Verbot des Schnabelkürzens bei Legehennen war Thema. Es ging auf Tuchfühlung mit den Tieren, und so fanden sich die Besucher der Stallbegehung mitten zwischen den Hühnern wieder. Dabei konnten sie sich davon überzeugen, dass die Tiere sich innerhalb ihres Abteils frei bewegen und in der Einstreu am Boden scharren können. „Eine spannende und informative Sache“, so die anschließenden Kommentare, oder auch „So hätte ich mir das nicht vorgestellt“ war mehrfach zu hören.

Wer sich von den guten Lebensbedingungen der Hühner überzeugt hatte, war dann auch nicht abgeneigt, einen „Strammen Max“ oder eine „Softe Leni“ zu verputzen: ein Spiegelei auf Brot mit Nagelholz vom Gallowayrind oder ein Burgerbrötchen mit „Rührei-Patty“ - vor Ort zubereitet von der Bäckerei Herkenhoff. Das Regionalregal Badbergen – auch dort vermarktet Frye seine Eier – stellte sich und seine Produkte vor und neben Kaffee und Kuchen gehörten auch kühle Getränke und eine Hüpfburg für Kinder zum Rahmenprogramm. Bei einer Quiz-Rally konnten Mädchen und Jungen außerdem den Geflügelhof Frye erkunden und das Geflügeldiplom mit dem Vermerk „Bestanden“ - entweder hennenschlau oder federstark – erwerben.

Und wer trotz Informationsständen von Wing und der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft, Quiz-Rally und Gesprächen mit Landwirt und Fachkräften noch nicht genug zum Thema Legehennenhaltung erfahren hatte, nutzte die Möglichkeit, mit dem Planwagen zu den mobilen Hühnerställen der Familie Ströer zu fahren. Dort informierte Johannes Ströer – ebenfalls Partner des Regionalregals Badbergen – über die Freilandhaltung im Mobilstall.

Anzeige Anzeige

Und wer trotz Informationsständen von Wing und der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft, Quiz-Rallye und Gesprächen mit Landwirt und Fachkräften noch nicht genug zum Thema Legehennenhaltung erfahren hatte, nutzte die Möglichkeit, mit dem Planwagen zu den mobilen Hühnerställen der Familie Ströer zu fahren. Dort informierte Johannes Ströer über die Freilandhaltung im Mobilstall.