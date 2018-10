Bersenbrück. Schon jetzt gibt es in der Samtgemeinde Bersenbrück an vielen Standorten Defibrillatoren für Notfälle bei akutem Herzstillstand. Über diese Standorte soll jetzt eine regionale Karte erstellt werden, um eine noch größere Erreichbarkeit in Notfällen zu schaffen.

Der plötzliche Herzstillstand beziehungsweise ein akutes Herzkammerflimmern kann zum Tod führen. Der Einsatz eines Defibrillators – kurz Defi genannt – rettet in solchen Fällen Leben. Damit so ein Einsatz möglichst schnell und effektiv erfolgen kann, gibt es mittlerweile an vielen Standorten im Landkreis Osnabrück Defibrillatoren, die auch von Laien und Ersthelfern in Notsituationen einfach bedient werden können.

Die „Automatisierten Externen Defibrillatoren“ (AED) hängen vielfach in öffentlichen Gebäuden wie Rathäusern, Sporthallen oder Banken. Allerdings weiß kaum jemand in einer Notfallsituation, wo der nächste AED zu finden ist.

Dies soll sich ändern, vorerst schon einmal in der Samtgemeinde Bersenbrück. Die Regionalleitstelle ist die zentrale Stelle, an der alle eingehenden Notrufe zusammenlaufen, die dann gezielt an die zuständigen Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei weitergeleitet werden.

Hier soll eine Karte erstellt werden, in der alle vorhandenen AEDs und ihre Standorte verzeichnet sind. Somit kann die Rettungsleitstelle bei einem eingehenden Notruf direkt auf den nächsterreichbaren Standort verweisen, an dem ein Ersthelfer einen Defi finden und zeitnah einsetzen kann. Möglicherweise kann so wertvolle Zeit gewonnen werden, bevor die regulären Rettungskräfte vor Ort sind.

Für die Karte, die erstellt werden soll, sind die Standorte in den Orten mit Straßennamen und Hausnummern ebenso wichtig wie die genaue Position des AED im Gebäude. Also auch die genauen Angaben zu Etagen, Fluren und Zimmern sind relevant.

Auf der Homepage der Regionalleitstelle kann ein entsprechender Meldebogen für den AED heruntergeladen werden: www.lst-os.de/images/Abfrage_AED_2016-03-16.pdf. Zudem nimmt auch das Seniorenbüro im Rathaus der Samtgemeinde Bersenbrück, Lindenstraße 2, die Meldebögen entgegen. Weitere Infos unter Telefon 05439/962153 oder per E-Mail an linster@bersenbrueck.de.