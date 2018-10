In großer Runde fand am Freitag im Gehrder Dorftreff das Frühstück mit dem Bürgermeister statt. Günther Voskamp (rechts) sprach dabei mit den Teilnehmern über aktuelle Themen der Gemeinde.Foto: Jutta Buhl

Gehrde Der neue Dorftreff in Gehrde läuft gut an. Zum Frühstück mit Bürgermeister Günther Voskamp waren am vergangenen Freitag 20 Besucher gekommen. Damit ist der Dorftreff in der Langen Straße auf einem guten Weg, ein Treffpunkt der Begegnung und des Austauschs für die Bürger in Gehrde zu werden.