Pokale und Wandteller gab es für die besten Vogelzüchter. Foto: Vogelfreunde

Rieste Beim Tag der offenen Tür in der Gärtnerei Vor dem Berge in Rieste haben die Vogelfreunde Bersenbrück und Umgebung eine Bewertungsschau durchgeführt. „Die Vogelwelt in einem Blütenmeer zu präsentieren bietet einen hervorragenden Rahmen für unsere Bewertungsvögel“, bedankte sich Vereinsvorsitzender Sebastian Botha bei der Familie Vor dem Berge.