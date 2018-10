Bersenbrück. Seit zwei Jahren stricken neun Frauen mit Geduld, Leidenschaft und viel Vergnügen ehrenamtlich für die Samtgemeinde Bersenbrück. Neben bunten Babymützen für Neugeborene soll es nun auch wärmende Handstulpen für ältere Menschen geben.

Mehr als 400 Babys wurden in den vergangenen Monaten in der Samtgemeinde Bersenbrück geboren, denn so viele selbst gestrickte und zum Teil genähte Babymützen wurden an die Eltern der Neugeborenen verteilt. Ein gutes Zeichen für das Bevölkerungswachstum in den sieben Mitgliedsgemeinden und eine beachtliche Leistung der strickaktiven Frauen.

Zusammen mit weiteren kleinen Geschenken und reichlich Informationsmaterial über Angebote für junge Familien werden die Mützen von den Babybesucherinnen überreicht. Wenn die Eltern die gut gefüllten Taschen des Babybesuchsdienstes auspacken, sind die hübschen kleinen Kopfwärmer für die jüngsten Erdenbürger immer eine besondere Überraschung.

Babyfreundliche Wolle

Die einheitliche Strickanleitung und die babyfreundliche Wolle stellt die Ehrenamtsbeauftragte Gabriele Linster zur Verfügung, die von den ehrenamtlichen Stricknadelaktivitäten ebenfalls begeistert ist.

Mittlerweile haben die emsigen Strickerinnen auch etliche Stulpen geschaffen, die Hände und Unterarme wärmen. Ein praktisches Accessoire besonders für ältere Menschen, die an Gehhilfen oder am Rollator leicht kalte Hände bekommen. Zudem werden die Stulpen in unterschiedlichen Größen gestrickt, passend für kleinere und größere Hände.

Zu Beginn des neuen Jahres wollen die Frauen die gestrickten Stulpen in den Pflegeheimen der Samtgemeinde verteilen – eine wärmende Idee zur kalten Jahreszeit. Bis dahin wird noch fleißig gestrickt.