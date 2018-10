Krimi-Autor Stephan Leenen hat viele Fans in Ankum MEC öffnen

Mit sichtlichem Vergnügen präsentiert Stephan Leenen seinen neuen Krimi „Der Tibeter“ in der Buchhandlung möllmann in Ankum. Foto: Lena Kolde

Ankum. In der gemütlichen Kinderbuchecke der Buchhandlung Möllmann in Ankum versammelten sich Krimifans. Der in Ankum schon bekannte Autor Stephan Leenen stellte seinen neuen Kriminalroman „Der Tibeter“ vor.