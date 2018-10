Das Kalenderteam der Kolpingsfamilie Lage-Rieste mit (von links) Sebastian Hüdepohl, Anja Schruttke und Bernard vor dem Brocke ist bereits wieder an der Arbeit. Foto: Kolpingsfamilie

pm Rieste. Auch in diesem Jahr wurden die Vereine und Verbände in der Gemeinde Rieste mit der Bitte kontaktiert, wieder alle wichtigen Termine des kommenden Jahres zur Verfügung zu stellen, damit diese in den neuen „Riester Kalender 2019“ aufgenommen werden können.