„Ischa Freimaak!“ heißt es wieder in Bremen. Die WEE/Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn bietet eine Fahrt mit ihrem Triebwagen zum großen Volksfest am 20. Oktober an. Foto: Karsten Klama/dpa

Ankum. Am Samstag, 20. Oktober, soll der in Ankum stationierte Triebwagen der Weer Ems Express GmbH zu einer Fahrt zum Bremer Freimarkt starten. Zusteigemöglichkeiten gibt es in Bersenbrück, Quakenbrück und Cloppenburg.