Bersenbrück Zum 15. Mal lud die Paul-Moor-Schule der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück zu den Bewegten Tagen in Bersenbrück ein.

Jedes Jahr in den Herbstferien gestaltet die Paul-Moor-Schule die Turnhalle der Grundschule Bersenbrück für zwei Tage in ein Kinderparadies um. Kletterwand, Kletternetz, Hüpfburg, Reifenschaukel und vieles mehr steht den Kindern, die zwischen zwei und 13 Jahre alt sind, in zwei Hallen, zur Verfügung.

Gemeinsam mit Kindern mit geistiger und körperlicher Behinderung spielten an einem Tag über 250 Kinder zusammen in der Turnhalle. Dazu kommt, das dass Unternehmen Gehrmeyer aus Osnabrück seit vielen Jahren kostenlos Rollstühle zur Verfügung stellt. Zum einen zum Spielen, aber auch damit die Kinder sich in Menschen die wirklich im Rollstuhl sitzen, hineinversetzen können.

Woche des Sehens

Die Schülerfirma der Paul-Moorschule bot Süßigkeiten, Trinkpäckchen, Kaffee und Kuchen an. Zur Unterstützung und Betreuung der Kinder kamen auch Betreuer vom Kreissportbund Osnabrück und der Fachschule für Heilerziehungspflege Quakenbrück.

Schulsanitäter der Paul-Moor-Schule waren auch vor Ort. „Kleinere Verletzungen oder Schrammen passieren schnell beim Spielen und Toben, da haben wir unsere Schulsanitäter für“, erzählt Marion Bosse vom Organisationsteam, Physiotherapeutin in der Paul-Moor-Schule.

Die bewegten Tage fanden zeitgleich mit „der Woche des Sehens“ statt. Die Woche steht unter dem Motto „Mit anderen Augen.“ Passend dazu gab es Angebote mit Simulationsbrillen oder Augenbinden. Die Kinder konnten, in Begleitung und mit Sehstock, blind durch die Halle laufen und so auch auf dieser Ebene Eindrücke und Erfahrungen sammeln.