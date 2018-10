Ulrich Martin. Foto: Susanne Strothmann-Breiwe

Bersenbrück/Ankum. In einer humanen Gesellschaft müsse es auch eine humane Sterbebegleitung geben, unabhängig von Status, Religion und Nationalität. Das fordert Dr. Ulrich Martin, Chefarzt am Marienhospital in Ankum. Der 53-jährige Kardiologe und Palliativmediziner will dafür mehr ehrenamtliches Engagement auf die Beine stellen.