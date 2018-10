Ankum. Mit dem Projekt "Traumfänger" will der Ankumer Verein Frühförderung Regenbogen Kinder und Jugendliche, die einen Angehörigen verloren haben, bei der Trauerarbeit unterstützen. Im Interview erzählt Mitarbeiterin Annette Kempe, wie die Kleinsten trauern und wie man ihnen helfen kann, mit dem Verlust eines geliebten Menschen umzugehen.

Frau Kempe, wie ist die bisherige Resonanz auf das Projekt "Traumfänger"?

Wir sind angenehm überrascht. Schon bevor das Projekt im August startete, hatten wir viele Anfragen. Die ersten erreichten uns schon Anfang des Jahres. Es gab auch viele Anfragen von Eltern, die mehrere Kinder haben.

Nach den beiden Kindergruppen beginnt nach den Herbstferien eine Gruppe mit Jugendlichen. Wie viele Minderjährige betreuen sie dann insgesamt bei der Trauerarbeit?

Aktuell haben wir vier Anmeldungen bei den Jugendlichen. Bei den Kindern gibt es sogar zwei Gruppen mit jeweils acht Teilnehmern.

Was haben die Kinder und Jugendlichen erlebt, die an dem Projekt teilnehmen?

Aktuell haben alle Kinder ihren Vater oder ein Großelternteil verloren. Vermutlich wird es aber ähnlich häufig vorkommen, dass die Mutter stirbt. Unser Gefühl ist deshalb, dass die Mütter schneller den Schritt gehen, ihren Kindern Unterstützung zu suchen, als die Väter.

Wie trauern Kinder und Jugendliche? Was sind die charakteristischen Merkmale?



Kinder trauern sprunghaft. Es kann sein, dass sie von dem Verstorbenen erzählen und dabei sehr emotional sind. Das kann sich aber von einem Moment auf den anderen ändern, wenn sie zum Beispiel von einem anderen Kind gefragt werden, ob sie jetzt etwas spielen möchten. Die Traurigkeit ist plötzlich weg, stattdessen lachen sie dann und sind zufrieden. Im Vergleich zu Erwachsenen sind Kinder nicht so festgefahren in ihrer Trauer. Bei den Erwachsenen ist es oftmals ein langwieriger Prozess, bei dem sie denken, sie dürften gar nicht mal lachen oder glücklich sein.

Wie sieht es bei Jugendlichen aus?

Mein Gefühl aus den Erstgesprächen ist, dass die Jugendlichen nachdenklicher werden. Sie setzen sich schon mit dem eigenen Leben und dessen Begrenztheit auseinander.

Welche Vorstellungen haben Kinder vom Tod?

Das ist altersabhängig. Die ganz Kleinen haben noch keine wirkliche Vorstellung vom Tod und von Endgültigkeit. Man sagt ihnen, dass die verstorbene Person nicht mehr wiederkommt. Aber sie wissen nicht, was das bedeutet. Sie fragen dann vielleicht alle drei Tage: "Wann kommt eigentlich ,Papa' wieder". Diese Vorstellung von Endgültigkeit bekommen sie erst später.

Wie gehen Sie mit diesen Kindern um?



Bei Dreijährigen habe ich nicht den Anspruch, dass sie die Endgültigkeit bereits verstehen müssen. Da steht eher im Vordergrund, eine bestimmte Form der Erinnerung aufrecht zu erhalten. Der Tod soll aber auch nicht tot geschwiegen werden. Häufig wird das nämlich in Familien gemacht – und das kann sich ungünstig auswirken. Eltern denken häufig, es könne negative Folgen für das Kind haben, wenn der Tod thematisiert wird. Aber genau das Gegenteil ist der Fall.

Wie sollen Eltern mit ihren Kindern umgehen, wenn sie einen Angehörigen verloren haben?

Reden. Sie sollten das Thema aufgreifen und es in den Alltag integrieren. Sie sollen immer die Kinder fragen, ob sie etwas brauchen oder sich wünschen. Auch ist es wichtig, Rituale in den Alltag einzubauen. Eine Mutter hat mir mal erzählt, dass sie einen kleinen Altar bei sich zu Hause aufgebaut hat. Jeden Abend, bevor sie mit ihren Kindern isst, zünden sie gemeinsam eine Kerze an.

Manchmal benötigen Kinder und Jugendliche Hilfe von außen, um mit ihrer Trauer umgehen zu können. Welche Warnsignale gibt es, die zeigen, dass sie externe Unterstützung benötigen?

Trauer ist keine Krankheit. Der Tod ist etwas, das zu unserem Leben dazugehört. Dementsprechend muss man mit Kindern nicht gleich zum Arzt oder Therapeuten gehen, wenn sie trauern. Wichtig ist einfach, den Kindern und Jugendlichen einen Raum für Fragen und Gefühle zu geben. In der Gesellschaft wird das aber häufig beiseite geschoben, da man denkt, man schütze die Kinder dadurch. Negative Themen sollen da keine Rolle spielen.

Aber gibt es bestimmte Symptome, an denen man erkannt, dass die Grenzen einer "normalen" Trauer überschritten werden?

Häufig versuchen die Kinder und Jugendlichen Aufgaben zu übernehmen, die die verstorbene Personvorher erledigt hatte.Wenn zum Beispiel der eigene Vater gestorben ist, versuchen sie die Mutter sehr zu schützen. Sie haben eine überdimensionale Angst davor, dass sie auch noch weg geht. Sie wollen dann zum Beispiel nicht, dass die andere Person das Haus verlässt. Es gibt aber auch Kinder, die mit körperlichen Symptomen zu kämpfen haben. Das können zum Beispiel Kopf- und Bauchschmerzen sowie Übelkeit sein. Ein Warnsignal ist es auch, wenn die Kinder und Jugendlichen ihre sozialen Kontakte plötzlich schleifen lassen. Sie gehen nicht mehr vor die Tür.

Wie wirken sich die eigenen Erfahrungen, die die Eltern mit dem Tod gemacht haben, auf den Umgang mit ihren Kindern aus?

Das spielt eine sehr große Rolle. Wenn sie sehr negative Erfahrungen mit dem Tod gemacht haben, ist das natürlich sehr prägend. Das merken wir auch bei den Gesprächen mit den Eltern. Einige gehen sehr offen und zugewandt mit dem Thema Tod um, anderen wiederum fällt es schon schwer, das Thema überhaupt zu benennen. Sie können gar nicht darüber reden.

Wie läuft die Arbeit in den Gruppen beim Projekt "Traumfänger" ab?



Wir haben uns bewusst dazu entschieden, Gruppen einzurichten. Die Kinder und Jugendlichen sollen nicht das Gefühl haben, total im Fokus zu stehen, und etwas abliefern zu müssen. Zudem haben wir altersspezifische Gruppen – bei den Kindern gibt es die Altersspanne von drei bis zwölf Jahren, ab diesem Alter geht es dann mit den Jugendlichen los. Die Altersdifferenz bei den Kindern ist ja nicht gering. Das wurde aber bewusst so von uns gewählt, weil wir uns gedacht haben, dass sie sich dadurch gut gegenseitig unterstützen können. So können die älteren Kinder die jüngeren an die Hand nehmen und ihnen versuchen, zu helfen.

Und wie helfen Sie den Teilnehmern?

Uns ist es wichtig, den Fokus nicht auf die Gespräche zu legen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, vier Schwerpunkträume einzurichten. Wir haben einen Bewegungsraum, in dem sich die Kinder austoben können, wenn sie zum Beispiel wütend oder traurig sind. Dann gibt es noch einen Kreativraum. Dort können sie unter anderem beim Malen oder Basteln ihre Emotionen freien Lauf lassen. Hinzu kommt ein Ruheraum, in dem sich die Teilnehmer mit einer Fachperson austauschen können. Als viertes gibt es das Spielzimmer, wo die Kinder anhand von Rollenspielen ihre Lebenssituation von zu Hause nachspielen können. In jedem Raum ist eine Fachperson dabei. Wir starten aber immer mit einer Begrüßungsrunde. Da sitzen wir im Kreis zusammen und jeder hat die Gelegenheit, zu erzählen, was die letzten 14 Tage geschehen ist. Am Ende versammeln wir uns aber auch immer noch zu einem Abschlussgespräch. Dort können die Kinder reflektieren, wie es ihnen heute ergangen ist.

Die Kindergruppen starteten vor zwei Monaten. Kann man schon von Erfolgen in der Zeit sprechen?

Wir sind derzeit in der Phase, in der sich alle kennengelernt haben. Die Kinder wissen jetzt, was sie hier machen können. In der letzten Stunde haben wir festgestellt, dass die Kinder sich mittlerweile sehr öffnen und ihr Erlebtes benennen. Es gibt hier aber keine Zeitvorgabe, wie lange sie an den Gruppen teilnehmen können. Jeder hat einen anderen Rhythmus beim Trauern. Es kann sogar ein bis zwei Jahre dauern, ehe sich die Kinder öffnen.

Wie schwer fällt es Ihnen, ständig mit den Todesfällen konfrontiert zu werden?

Nach jeder Sitzung setzen wir uns im Team zusammen und reflektieren das Geschehene. Die eigenen Empfindungen sollen dann betont werden, man soll sie nicht mit nach Hause nehmen.

Klappt das denn immer?

Was auf jeden Fall wichtig ist, sind Ausbildungen und Fortbildungen. Dort wird man geschult, sich mit den eigenen Vorstellungen zum Tod auseinanderzusetzen. Je professioneller man sich dem Thema nähert, desto mehr Abstand gewinnt man auch. Aber das ist ein Prozess. Jeder geht schließlich anders damit um. Wichtig ist nur, dass man direkt nach der Sitzung einen Austausch hat.