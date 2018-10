So macht man das in Kettenkamp: Anwohner und Gemeinde rüsteten gemeinsam den Spielplatz der Straße Am Wald mit einem Treffpunkt auf. Zur Einweihung griff Bürgermeister Reinhard Wilke zum Akkuschrauber und montierte eine Erinnerungsplakette. Foto: Jette Lennartz

Kettenkamp. Die Bewohner der Straße Am Wald in Kettenkamp wünschten sich einen Treffpunkt. Wie sie ihn bekamen, ist eine Geschichte, die sich nur in Dörfern wie Kettenkamp ereignen kann.