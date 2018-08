Bersenbrück. In der Bibliothek im Medienforum Bersenbrück können ab sofort Tonies und Tonieboxen ausgeliehen werden. Tonieboxen sind handliche Polsterwürfel, die Hörbücher und Musik abspielen, sobald ein Tonie darauf gesetzt wird. Tonies sind stabile Gummi-Figuren, jede mit eigenem Hörinhalt.

Eine große Anzahl von bekannten Figuren aus Kinder- und Märchenbücher tummeln sich vor Jeannette Hammel, Bibliothekarin im Medienforum. Da steht das kleine Gespenst neben dem Löwen, der nicht schreiben konnte, daneben Eisbär Lars und Rapunzel, außerdem der kleine Prinz und der Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat sowie viele weitere Figuren. Mit den stabilen Figuren kann man wunderbar spielen und ihre Geschichten mit eigener Fantasie und Spielfreude lebendig werden lassen.

Diese haptische Funktion ist aber nur ein Aspekt der handlichen Figuren, die mit einem NFC-Chip versehen sind. NFC steht für Near Field Communication, was übersetzt Nahfeldkommunikation bedeutet und in der Praxis heißt, dass die Figur ihre eigene Geschichte als Hörspiel durch die Toniebox überträgt, auf die sie per Magnet festgesetzt wird. Lautstärke sowie Vor- und Rücklauf lassen sich an der Toniebox kinderleicht durch Drücken, Klapsen und Klicken regeln.

Schon Kinder ab drei Jahren können dieses System eigenhändig nutzen, der Spiel- und Spaßfaktor ist dabei ebenso groß wie das reine Hörvergnügen des gut sortierten und vielfältigen Angebots.

„Die Toniebox ist längst in vielen Haushalten mit Kindern etabliert, da bietet die Möglichkeit der Ausleihe von Tonies in der Bücherei eine gute Ergänzung“, sagt Jeannette Hammel und weist darauf hin, dass es bei ihr natürlich auch Kinderbücher und eine große Auswahl an Spielen zum Ausleihen gibt.

Weitere Infos zur Bücherei im Medienforum und zu den Tonies gibt es unter www.medienforum-bersenbrueck.de oder per Telefon 05439/ 607 59 401.