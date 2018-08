Maria und Detert Brummer-Bange als Gesprächspartner des NDR. Foto: Burkhard Dräger

bdr Ankum. Das Landwirts-Ehepaar Detert und Maria Brummer-Bange suchen würdige Nachfolger für ihren Bio-Hof in Ankum. Am Mittwoch, 8. August, wird ihr Hof von 21 bis 21.45 Uhr in der Sendung „Mein Traum vom Hof“ des NDR vorgestellt.