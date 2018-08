Bersenbrück. Nach drei in jeder Hinsicht heißen Tagen ging am Sonntagabend die 25. Reggae Jam zu Ende. Die große Familie feierte drei Tage lang bei karibischem Wetter wieder ein harmonisches Fest mit nur kleineren Störungen wie einem heruntergefallen Ast im Stadtwald und ein paar Diebstählen.

Mit dem Auftritt von Johnny Osbourne und den letzten Bass-Soloklängen der Musiker-/Produzentenlegende Robbie Shakespeare kurz nach Mitternacht auf der Bühne war die Party aber noch nicht zu Ende. Etliche Fans feierten auf dem Campinggelände weiter und hängten auch noch die Übernachtung von Montag auf Dienstag dran.

„Ihr könnt im nächsten Jahr hinfahren, wo und wie lange ihr wollt. Aber auf jeden Fall müsst ihr wieder drei Tage nach Bersenbrück kommen“, sagte Bersenbrücks Bürgermeister Christian Klütsch am Sonntagabend von der Bühne aus zu den noch Anwesenden. Zusammen mit Veranstalter Bernd Lagemann zog das Stadtoberhaupt ein Resümee der Veranstaltung. „Wir haben hier im Ort inzwischen eine Akzeptanz von 90 Prozent für die Reggae Jam. Und darauf sind wir richtig stolz“, sagte der von vielen nur „Sheriff“ genannte Organisator. Ihm zu Ehren bot die Musikkapelle „Rote Heide“ zum kultigen Schluss wieder den Klassiker „I shot the sheriff“ in ihrer ureigenen Version. Einen Grund, den sowieso nur ironisch und nicht ernst gemeinten Song in die Tat umzusetzen, besteht nicht mal ansatzweise, da der „Sheriff“ mit seinem Team von gut 1500 ehrenamtlichen Helfern organisatorisch fast alles richtig machte. „Es sind gute Vibes hier draußen“, sagte der Vielgefragte, als er sich mal bei einem kühlen Getränk eine kurze Pause gönnte. „Es gab natürlich Probleme wegen der Trockenheit“, sagte Lagemann und ergänzte, „wir hatten aber vorgesorgt. So hatten wir zum Beispiel uns schon vom Landkreis die Genehmigung besorgt, dass wir für Notfälle Wasser aus der Hase entnehmen dürfen. Außerdem standen 45000 Liter Wasser in Containern bereit. Jedes Jahr ist irgendetwas anderes. Aber wir sind darauf gefasst. Daher macht uns das alles nichts.“

Das Einzige, was am Sonntag einige kritische Kommentare auslöste, war die musikalische Dramaturgie des Sonntags. Während in den Vorjahren Alborosie und Ky-Mani Marley mit druckvollem, tanzbaren Reggae den Schlusspunkt setzen, gab es in diesem Jahr das etwas andere Finale: Mehr zum Zuhören, weniger zum Tanzen. Das legendäre Rhythmus-Duo Sly & Robbie, Robbie Shakespeare und Sly Dunbar, lieferte den soundtechnisch durchaus beeindruckenden, aber eher verhaltenen, durch eher schleppende Rhythmen geprägten Klangteppich für die drei nacheinander auftretenden Sänger Junior Natural, Bitty McLean und Johnny Osbourne. Die Stimmung klang zunächst etwas ab, an Abtanzen war für die meisten nicht zu denken. Dennoch schaffte es gerade die inzwischen 70-Jährige Reggae-Legende Osbourne, mit seinen Hits wie „Ice Cream Love“ am Ende wieder für Schwung zu sorgen und das typische Reggae-Jam-Feeling herzustellen.