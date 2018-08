Tropenhitze und karibische Gefühle auf der Reggae Jam in Bersenbrück. Auf der Bühne Konshens. Foto: André Havergo

Bersenbrück. Tropentage und vor allem Tropennächte in einer norddeutschen Kleinstadt: Kein Reggae-Jam-Festival dürfte seinen Vorbildern auf Jamaika so nahe gekommen sein wie das 25., das am Sonntag in Bersenbrück zu Ende ging. Für Stress sorgte ein großer Ast.