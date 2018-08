Reggae Jam in Bersenbrück: So war der Samstag MEC öffnen

Foto: André Havergo

Bersenbrück . Nach einer ausgelassenen Nacht mit eindringlichen Klängen und rhythmischen Beats fanden zahlreiche Reggae-Fans am Samstagmittag den Weg zurück in den Bersenbrücker Klostergarten. Auf der Bühne startete Ganjaman in den zweiten Festival-Tag des Reggae Jam 2018 und sorgte für beste Stimmung.