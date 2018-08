era Alfhausen. „Der Weg ist das Ziel“ lautete das inoffizielle Motto der diesjährigen Sommerfahrradtour des Heimatvereins Alfhausen am 21. Juli. Die Radwanderung führte über insgesamt 46 Kilometer durch benachbarte Ortschaften und ließ dabei jede Menge Raum zum Klönen, Schnacken und für Bewegung an der frischen Luft.

Von Alfhausen aus ging es zunächst über Heeke, Wehbergen und Bokel vorbei am Jugendzeltplatz Aslage, wo die Radler eine kleine Frühstückspause einlegten. „Wir möchten erreichen, dass die Radfahrer ihre Heimat besser kennenlernen und neu entdecken. Deshalb fahren wir teilweise auch auf wenig bekannten Wegen“, sagt Mitorganisator Josef Schomaker. „In Aslage fragte eine Teilnehmerin, wo wir überhaupt seien; dabei hatte sie als Kind nur etwa einen Kilometer entfernt gewohnt.“

Rückweg über Ägypten

Die nächste Etappe führte nach Osteroden, wo die 44 Teilnehmer zwischen 60 und 80 Jahren den ehemaligen Alfhauser Thomas Hüls besuchten. Hüls zeigte den Radfahrern seine Kleinviehhaltung, darunter zwei Dahomey-Zwergrinder, die kleinste Rinderrasse der Welt.

Von Osteroden aus ging es weiter zur Gaststätte Gerbus in Merzen-Plaggenschale, wo ein Mittagessen auf die Radler wartete. Anschließend machte sich die Gruppe über das Hackemoor und Ägypten in Neuenkirchen-Lintern auf den Rückweg und legte noch einen Zwischenstopp für Kaffee und Kuchen beim Cafe Klatsch in Ueffeln ein. Nach 46 Kilometern und acht Stunden Radfahren kamen die Teilnehmer wieder in Alfhausen an. era