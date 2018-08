Sieben Mannschaften beteiligten sich am Midnight Basketball der Jugendpflege in Gehrde. Foto: Jugendpflege

Gehrde. Ferienspaßaktionen gibt es viele in diesen Wochen. Doch nur selten richtet sich das Programm an die älteren Schüler. So wie dieser Tage beim „Midnight Basketball“-Turnier der Jugendpflege in der Samtgemeinde Bersenbrück.