Bersenbrück Neues von der Haseenergie GmbH: Kunden, die Kunden werben, winken attraktive Prämien. Und ab heute berät die Energiegesellschaft über ihre günstigen Strom- und Gastarife wieder in ihrem Büro in der Lindenstraße 9.

Nach einem Wasserschaden Ende Mai musste die Tochtergesellschaft der Samtgemeinde Bersenbrück ihre erst Anfang April bezogenen Büroräume kurzfristig räumen und kam in einen Ladengeschäft nicht weit entfernt unter.

Nachdem die Schäden beseitigt sind, brachte die kleine Truppe um Jan Wojtun als Vertriebsleiter am Wochenende ihre Kartons wieder hinüber und richtete ihr Büro wieder ein. Dort ist sie nun von Montag bis Freitag durchgehend geöffnet, und zwar von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Hinzu kommen Öffnungszeiten am Nachmittag, und zwar Montag bis Mittwoch 14 bis 17 Uhr und am „langen Donnerstag“ 14 bis 18 Uhr. Mitarbeiterin Susanne Göpp macht darauf aufmerksam, dass das Bersenbrücker Büro am Freitag, 3. August ausnahmsweise geschlossen bleibt, außerdem am Freitag, 10. August.

Jan Wojtun macht auf eine weitere Neuerung aufmerksam. Die über 1500 Strom- und Gaskunden der Hase-Energie (Stand April) können sich sich attraktive Prämien sichern, wenn sie das Unternehmen weiterempfehlen. Für jeden Kunden, den ein Kunde angeworben hat, gibt es 60 Euro. Und wer mag, versichert Wojtun, kann sich diese Prämie sogar mehrfach sichern.