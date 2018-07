Badeunfall in Bersenbrück: Passant rettet 49-Jährigen

Bersenbrück. In Bersenbrück hat ein Passant am frühen Samstagabend eine leblose Person am Ufer der Hase entdeckt. Ihm gelang die Reanimation des 49-Jährigen.