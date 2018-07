Kneipe „Kostbar“ in Talge feiert Eröffnung MEC öffnen

Andrea und Günter Brinkmann hatten gleich am ersten Öffnungstag ihrer „Kostbar“ in der Bersenbrücker Bauerschaft Talge regen Zulauf neugieriger Gäste. Foto: Björn Thienenkamp

Bersenbrück. In der früheren Gaststätte „Zum munteren Reh“ in der Bersenbrücker Bauerschaft Talge können sich nun wieder Vereine, Klubs und Cliquen treffen, denn Andrea und Günter Brinkmann haben an der Bundesstraße 68 zwischen Bersenbrück und Badbergen ihre „Kostbar“ eröffnet.