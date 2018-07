Überflutungen und umgestürzte Bäume nach Gewitter in Ankum MEC öffnen

Starkregen in Ankum: Rund um Bachbrücke waar die Hauptstraße am Mittwochabend zeitweilig nicht mehr passierbar . Foto: Thomas Oeverhaus

to Ankum. Die Gewitterfront im Osnabrücker Land am Mittwoch hat auch in Ankum für Überschwemmungen gesorgt. Zudem sind durch das Unwetter Bäume umgestürzt.