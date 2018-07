Sommerflimmern gastiert zum ersten Mal in Ankum MEC öffnen

Um die 400 Besucher genossen die sommerliche Atmosphäre auf dem Biohof Brummer-Bange. Foto: Burkhard Dräger

bdr Ankum. Zum ersten Mal hat der Bioland-Hof Brummer-Bange in Ankum zum „Sommerflimmern – Kino auf dem Lande“ eingeladen. Der Landschaftsverband Osnabrücker Land veranstaltet die Reihe schon seit Jahren, immer an verschiedenen Orten in der Region.