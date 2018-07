Caritas-Tagespflege in Bersenbrück feiert ersten Geburtstag Bei Kaffee und Kuchen blickten Gäste und Caritas-Mitarbeiter zurück. Foto: Franz Buitmann

Bersenbrück. Die Caritas–Tagespflege „Am Markt“ in Bersenbrück wurde im Sommer letzten Jahres in Betrieb genommen und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Das neue Angebot der Caritas Nordkreis Pflege GmbH für Senioren und deren pflegende Angehörigen hat sich in der Altenhilfe in der Region etabliert.