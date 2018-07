Gerrit Öhm nimmt als Jugenddelegierter an der Biodiversitätskonferenz der Vereinten Nationen im November in Ägypten teil. Foto: Nathalie Rodenwald

Menslage/Berlin Gerrit Öhm aus Menslage (25), im Artland für sein Naturschutzengagement bekannt, nimmt als Jugenddelegierter an der Biodiversitätskonferenz der Vereinten Nationen (CBD COP) im November in Ägypten teil. Am Samstag und am Sonntag lädt er zu naturkundlichen Führungen in Quakenbrück und Menslage ein.