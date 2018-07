Schwebefliege. Foto: Gerrit Öhm

Quakenbrück/Menslage Wie man dem Insektensterben entgegenwirken und Biene und Co. auch in der Stadt oder im eigenen Garten unterstützen kann, zeigt Gerrit Öhm an diesem Wochenende: Am Samstag, 21. Juli, stellt der Student der Biodiversität und Ökologie in Quakenbrück Wildblumenhügel vor. Am Sonntag, 22. Juli, lädt Öhm um 10 Uhr nach Menslage-Wasserhausen ein zum naturkundlichen Sonntagsspaziergang.