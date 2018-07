Daniel Stuckenberg regiert das Schützenvolk in Rieste MEC öffnen

Daniel Stuckenberg und seine Frau Nina (beide vordere Reihe, Bildmitte) regieren jetzt die Riester Schützenschwestern und -brüder für ein Jahr. Fotos: Holger Schulze/Schützenverein

Rieste. „Super Umzüge. Mit 300 Teilnehmern am Sonntag und nochmals 200 am Montag“, vermeldete Ulrich Bellmann, stellvertretender Präsident des Riester Schützenvereins, kurz vor der Proklamation des neuen Großkönigs. Auch sonst waren die Verantwortlichen – nicht nur aufgrund des herrlichen Wetters – mit dem Ablauf der Schützenfesttage in Rieste bestens zufrieden.