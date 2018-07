Ankum Am Freitag beginnt auch im Altkreis Bersenbrück die Kinoreihe „Sommerflimmern“. Auf der Open-Air-Leinwand ist auf dem Biohof Brummer-Bange „Captain Fantastic – Einmal Wildnis und zurück“ zu sehen. Vorher stellt sich der Biohof vor, mit Führungen und Imbiss.

„Kino auf dem Lande“ heißt es beim Landschaftsverband Osnabrücker Land wieder seit dem 7. Juli. An ungewöhnlichen Orten, etwa auf Höfen, in Gärten oder auch auf Dorfplätzen gibt es Filmabende unter freiem Himmel mit ein bisschen Programm drumherum.

Im Altkreis Bersenbrück sind im kleinen Park an der Alfhausener Johannis-Kirche Aufführungen geplant, auf dem Hof Kruse in Bramsche-Pente und auf dem Ferienhof Groneick in Gehrde. Den Auftakt macht am Freitag der Biohof Brummer-Bange an der Loxtener Straße in Ankum. Dort soll ab 21.45 Uhr „Captain Fantastic“ zu sehen sein. In der Tragikomödie nimmt Viggo Mortensen, der die Hautprolle spielt, „seine Aussteigerfamilie mit auf eine Reise durchs kapitalistisch verhärtete Amerika.“ So kündigte Spiegel Online die USA-Produktion von 2016 an (FSK: ab 12 Jahren).

Ab 19 Uhr gibt es Führungen über den Hof, der sich auf ökologische Tierhaltung spezialisiert hat. Außerdem wird ein Imbiss mit Bio-Spezialitäten für die Besucher vorbereitet. Bei schlechtem Wetter wird der Film in der Scheune gezeigt in der 200 Sitzplätze zur Verfügung stehen sollen.