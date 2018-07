Rieste. Zu ihrem 7. Dreschfest laden die „Oldtimer-Veteranen am Alfsee“ am 21. und 22. Juli 2018 unter dem Motto „Bulldog, Dampf und Diesel“ ein.

Freunde alter Trecker erwartet an der Westerfelder Straße am Alfsee in Rieste rund um den Hof Weglage ein abwechslungsreiches Programm an zwei Tagen. Highlight wird wieder eine große Trecker-Verlosung sein. Hauptgewinn ist ein knallroter IHC Mc Cormick.

Beim Wettbewerb „Mensch gegen Maschine“ können Gruppen à fünf Personen gegeneinander ihre Kräfte unter Beweis stellen. Dabei gilt es, einen schweren Traktor auf Zeit über eine Strecke von 15 Metern zu ziehen. Die Gewinner erhalten einen Pokal und Freigetränke.

Das Dreschfest beginnt am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr. Mit historischen Dreschvorführungen, Historischem Melken, Baumstamm ziehen, einer großen Strohkletterburg sowie Oldtimer- und Postkutschenfahrten für Kinder, Kaffee und Kuchen ist für Spaß und Verpflegung bestens gesorgt. Eine Oldtimer-Ausstellung und ein Teilemarkt runden das bunte Wochenendprogramm ab.