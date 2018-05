Eggermühlen. Eggermühlen lässt seine Bramberg-Siedlung bis zur Bockradener Straße wachsen. Im neuen Baugebiet sollen gegen Jahresende 22 Grundstücke sollen zur Verfügung stehen.

Im Sitzungssaal des Gemeindebüros war am Donnerstagabend kaum noch ein Platz zu bekommen. Vor allem junge Bauwillige aus dem Ort schien die Nachricht zu elektrisieren, die Bürgermeister Markus Frerker in einer Sitzung des Bau- und Straßenausschusses bekanntgab. Demnach zieht sich das neue Baugebiet von der Brambergsiedlung nach Westen um den Friedhof herum bis zu Bockradener Straße und Bippener Straße. Weil die Grundbesitzer Clara von Boeselager und Familie Göcke der Gemeinde entgegenkamen, konnte die zeitraubende Planungsschritte wie das Umweltgutachten bereits einleiten. Frerker hofft nun, das Plan- und Genehmigungsverfahren für das knapp drei Hektar große Gebiet so zügig abzuschließen, dass die Bauwilligen die Parzellen im Spätherbst „als Weihnachtsgeschenk“ erwerben könnten.

22 Baugrundstücke zwischen 700 und 1250 Quadratmeter Größe sollen entstehen. Die Plätze sind vorgesehen für Einfamilienhäuser, abgesehen von einer festgelegten Firsthöhe will die Gemeinde die Bauherren so wenig wie möglich in ihrer Entscheidung einengen. Doppelhäuser sollen an einigen Stellen nach Abstimmung mit dem Gemeinderat auch möglich sein.

Die Brambergsiedlung ist vor wenigen Jahren schon einmal nach Norden erweitert worden. Die Bebauung dort ist mittlerweile so weit vorangeschritten, dass der Ausschuss dem Gemeinderat nun empfiehlt, die Planung für den Endausbau der Wilhelm-Schwöppe-Straße zu starten. Aus technischen Gründen sei nur eine Pflasterstraße möglich, berichtet Frerker.

Verdichtung

Ebenso einig war sich das unter Vorsitz Marco Hoemers tagende Gremium, eine behutsame Modernisierung des ältesten Baugebietes der Gemeinde vorzunehmen. An Wiesenstraße und Bergstraße finden sich die typischen Parzellen aus einer Zeit, in der Selbstversorgung noch eine Rolle spielte. Die Grundstücke sind sehr groß, länglich geschnitten, und nur im ersten Drittel überbaubar.

Für ein zweites Haus bliebe genug Platz. Einer solchen Verdichtung genannten Nachbebauung will die Gemeinde nun den Weg freimachen. Allerdings solle der Charakter des Gebietes gewahrt werden, betonte Frerker. Ferner soll eine Bebauung nur im Einverständnis mit den Anliegern möglich sein, mit denen die Pläne im Herbst in einer Versammlung abgestimmt werden sollen.

Ihre Pläne zur Erweiterung der Grundschulturnhalle will die Gemeinde nicht weiter verfolgen. Ein Antrag auf Förderung war kürzlich gescheitert. im Herbst sei zwar ein neuer Förderantrag möglich, berichtete Frerker. Doch ob dem Erfolg beschieden sei, bliebe fraglich. Wenn die Gemeinde abwarte, blockiere sie damit umfangreiche Pläne der Samtgemeinde Bersenbrück zur Modernisierung der Schule. „Wir sollten nehmen, was wir bekommen können“, sprach sich Hoemer für den Verzicht auf die Turnhallenpläne aus, der Ausschuss folgte einstimmig.