Ankum. Für weitere zwei Jahre wurde Ralf Gramann von den Mitgliedern zum Sprecher der Grünen in der Samtgemeinde Bersenbrück gewählt.

„Wir haben uns mit inzwischen 53 Mitgliedern zu einem der drei stärksten Verbände im Landkreis Osnabrück entwickeln“, wird der 50-jährige Gartenbaufachmann in einer Presseerklärung der Grünen zitiert. Auch zukünftig würden die Grünen in den sie-ben Mitgliedsgemeinden offen sein für junge Leute und Quereinsteiger, um gemeinsam die ökologischen und sozialen Verhältnisse zu verbessern, heißt es weiter.

Neu in den Vorstand wurde Lutz Rösener aus Rieste als Stellvertreter gewählt. Verena Kastner aus Ankum übernimmt die Kassenführung, Schriftführerin bleibt Elisabeth Middelschulte aus Bersenbrück. Zum Beisitzer wurde Günter Voskamp gewählt. Der Gehrder Bürgermeister stellte als Aufgabe der Grünen heraus, sich vor allem für attraktives Leben auf dem Lande mit besserem Öffentlichen Nahverkehr, wohnortnahen Arbeitsplätzen und einer zukunftsträchtigen Landwirtschaft einzusetzen.

Einfluss nehmen wollen die Grünen aus der Samtgemeinde Bersenbrück laut eigenen Angaben auch auf die Inhalte des zukünftigen Grundsatzprogramms der Partei, das in den nächsten zwei Jahren entwickelt und die längerfristigen politischen Ziele bis 2040 aufzeigen soll. Bei einer ersten Themensammlung benannte Elisabeth Kracht die Stärkung der Zusammenarbeit in Europa. Entgegen nationaler Abschottung müsse weiter an den gemeinsamen Interessen als Friedensmacht gearbeitet werden. Außerdem forderte die Ankumerin eine menschlichere Arbeitswelt, die auch Jugendlichen ohne Abitur eine gute berufliche Perspektive biete.

Während Middelschulte die Durchsetzung der Frauenrechte mit gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit und mehr weibliche Präsens in Wirtschaft und Politik in den Vordergrund stellte, sah Kastner den Schutz von Wasser und Tieren als dringlichste Aufgabe. Insbesondere die heimische Landschaft müsse wieder so gestaltet werden, dass sie reichhaltig Nahrung für Bienen biete.

Angesprochen wurden nach Angaben der Grünen außerdem der Kampf gegen die Wirtschaftskriminalität und das organisierte Verbrechen. Umgesetzt werden müsse die Finanztransaktionssteuer, fordern die Grünen. Rösener sprach die Reduzierung der Auslandseinsätze der Bundeswehr zugunsten von mehr Überlebenshilfe durch Konversion der deutschen Rüstungsarbeitsplätze in Richtung ziviler Produktion an. Gramann ergänzte, angesichts vom Trump-Politik und rechts-nationalen Tendenzen in Europa müsse der Einsatz für Frieden und Freiheit weltweit gestärkt werden.