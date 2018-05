bdr Alfhausen. Seit mehr als 50 Jahren ist Andreas Tietz leidenschaftlicher Brieftaubenzüchter, seit 1972 nimmt er erfolgreich mit seinen „Rennpferden des kleinen Mannes“ an Wettflügen teil. Gut 120 Auszeichnungen hat er dabei schon erringen können.

Den „Taubenvirus“ hat er sich als Jugendlicher bei seinem Onkel in Bersenbrück eingefangen, der damals schon einige Tauben besaß. Heute ist Andreas Tietz stolzer „Taubenvater“ von rund 120 Brieftauben – mal mehr, mal weniger – von denen er 40 als reine Zuchttauben hält. Immer, wenn Tietz von seiner morgendlichen Zeitungstour zurückkommt, der Frührentner ist seit 17 Jahren als Zeitungszusteller tätig, verbringt er nach dem Frühstück vier bis fünf Stunden täglich bei seinen Brieftauben. Nur mit Kraftfutter, intensiver Pflege und Betreuung, dazu gehört auch ein wöchentliches Bad, können Tauben sich wohlfühlen und entsprechende Flugleistungen erbringen. Eine gute Einstellung, wie seine Erfolge immer wieder zeigen.

Flugstrecken von mehr als 600 Kilometern

Andreas Tietz gehört der Reisevereinigung (RV) Wittekind an, mit Hauptsitz in Kalkriese. Meist sind es um die 50 Brieftauben, mit denen er teilnimmt, wenn die Flugsaison Mitte April mit den ersten Trainingsflügen beginnt. Inzwischen sind in diesem Jahr die ersten drei Preisflüge absolviert, von denen in der gesamten Saison 14 durchgeführt werden, beginnend mit 140 Kilometer bis zum Abschluss im September mit Flugstrecken von mehr als 600 Kilometern. Mit einem Spezialeinsatzwagen werden die Tauben zum jeweiligen Auflassort gebracht, um von dort in Südost-Richtung die Heimreise mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 bis 120 Kilometern pro Stunde anzutreten. Jedes Mal wartet Andreas Tietz dann gespannt auf die Ankunft der ersten Tauben, und jedes Mal bekommt er noch eine Gänsehaut wenn die ersten am Schlag landen und er sie mit „Hansi, komm, komm“ und dem Futterbecher durch die Lichtschranke lockt, denn heutzutage wird alles elektronisch erfasst, so auch die mit elektronischen Ringen ausgestatteten einfliegenden Brieftauben.

Nur ein Lieschen zwischen lauter Hansis

Alle Tauben werden bei Andreas Tietz mit Hansi oder Hans gerufen, nur Lieschen, seine Lieblingszuchttaube, hat einen eigenen Namen. Und gespannt ist er jedes Mal, ob denn auch alle aufgelassenen Tauben zurückkommen, denn durch Unwetter, Raubvögel oder auch Überlandleitungen sind oft herbe Verluste zu verzeichnen. Doch die gezüchteten Jungtauben gleichen die Verluste wieder aus, und jedes Mal ist Andreas Tietz gespannt darauf, wie sie sich im Herbst bei den ersten Jungtaubenflügen bewähren. Ein solch zeitaufwendiges Hobby ist natürlich nur möglich, wenn die Partnerin mitzieht. Seine Ehefrau Anneliese ist auch mit Leib und Seele dabei und übernimmt, wenn nötig, auch schon mal die Fütterung und Pflege seiner gefiederten Lieblinge.