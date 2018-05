Das Organisationsteam bestehend aus Hubertus Kuhlmann, Thomas Krause, Dirk Raming, Thomas Oeverhaus und Till Lampe (es fehlen Stephanie Mingam und Pascale Wernsing) hat noch weitere Attraktionen im Köcher, auf die sich die Dorffest-Gäste am 26. und 27. Mai freuen dürfen. to/ Foto: Werbegemeinschaft Ankum

to Ankum. Am 26. und 27. Mai 2018 sollen in Ankum zum zweiten Mal „Gaugerichts- und Markttage“ stattfinden. Außerdem gibt es eine letzte große Party im Hotel Schmidt, bevor es umgebaut werden soll.