Gefährlicher Unsinn: In Kettenkamp wurde eine Joggerin aus einem Auto heraus mit einer Kunststoffflasche beworfen, teilt die Polizei mit. Symbolfoto: Michael Gründel

Kettenkamp. Eine Joggerin wurde am Mittwochabend gegen 18.10 Uhr an der Nortruper Straße in Kettenkamp (K 131) aus einem Auto heraus mit einer leeren Kunststoffflasche beworfen, teilt die Polizei mit.