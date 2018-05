Umweltfreundlich mit der Bahn war eine Abordnung der CDU Alfhausen auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Christian Calderone in der niedersächsischen Landeshauptstadt angereist. Foto: CDU

Hannover/Alfhausen. Ob Alfhausen wie angekündigt in einigen Jahren wieder am Schienennetz ist, erscheint zunehmend unsicher. CDU-Politiker Christian Calderone versucht, das Projekt in Hannover voranzubringen.