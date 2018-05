Eggermühlen. Theo Schulte ist „jüngster Kartuffel-Pannekaoken-Bäcker“ beim Mühlentag am Pfingstmontag in Eggermühlen. Was das Brutzeln bei der Wöstenesch-Wassermühle für ihn zum Vergnügen macht, verrät er im Interview.

Der Deutsche Mühlentag ist eng mit der Wöstenesch-Wassermühle verbunden. In diesem Jahr wird er bereits zum 25. Mal gefeiert.

Für den Deutschen Mühlentag ist es die 25. Auflage, das ist richtig. Den ersten Mühlentag allerdings hat unser Verein bereits vor 28 Jahren im Jahr 1990 organisiert. Damals war es noch der Niedersächsische Mühlentag. Im Nordkreis beteiligten sich seinerzeit außerdem die Wassermühlen in Kettenkamp und Ueffeln sowie die Diekmannsche Windmühle in Essen/Oldenburg daran.

Was mag das Erfolgsrezept sein, dass sich Jahr für Jahr so viele Besucher zu den Mühlen hingezogen fühlen? Ist es doch in jedem Jahr das selbe Prozedere.

Für einen Außenstehenden mag es so aussehen. In Eggermühlen haben wir schon beim ersten Mühlentag versucht, den Besuchern etwas Besonderes zu bieten. Der Eggermöhler-Kartuffel-Pannekaoken, den der Heimatverein bereits beim ersten Mühlentag 1990 angeboten hat, ist so eine Besonderheit, die sich über fast 30 Jahre gehalten hat. Würstchen und Steaks gibt es überall. Angeregt vom damaligen Kassenwart und Kartoffelbauer Theo Künne entstand die Idee, Kartoffelpuffer anzubieten. Mit der Bäckerei Meyer verfügen wir ferner über einen der ganz wenigen Handwerksbetrieb e , in denen Brot und Schwarzbrot noch nach alter Rezeptur gebacken werden. Zum Eggermöhler-Kartuffel-Pannekoaken servieren wird dieses Schwarzbrot und Apfelmus. Natürlich können Besucher auch ganze Brote erwerben.

Wie schafft es der Heimatverein, in jedem Jahr wieder ein attraktives Rahmenprogramm zu organisieren und Hobbykünstler zu begeistern, hier auszustellen.

Da die Wöstenesch-Wassermühle über einen großen und sehr urigen Kellerraum verfügt, von dem Künstler wie auch Besucher oft sehr beeindruckt sind, ist eine gute Location schon mal vorhanden. Auf vielen Kunsthandwerkermärkten sprechen wir Künstler an, knüpften Kontakte und finden so immer wieder Menschen, die besondere Hobbys haben oder vergessene Handwerkskünste beherrschen. Die Buchkünstlerin Agnes Witt, die die am Pfingstmontag ihr verblüffendes Hobby im Mühlenkeller präsentiert, ist ein Beispiel.

Anzeige Anzeige

Vereine, besonders Heimat- und Schützenvereine, klagen vielfach über Mitgliederschwund und Überalterung. Wie zeigt sich die Situation in Eggermühlen?

Unsere Eggermühlener Schützenvereine Döthen-Stottenhausen wie auch Basum-Sussum verfügen beide über relativ junge Vorstände, die Innovationen vorantreiben, aber auch die Tradition bewahren. In den vergangenen zwei Jahren ist auch der Vorstand des Heimat- und Verkehrsvereins „jünger geworden“. Viele Vorstandsmitglieder aus den Gründerjahren des Vereins machten Platz für jüngere Vorstandsmitglieder. Auch konnten wir in den vergangenen Jahren viele neue Mitglieder um die 40 aufnehmen. Ich glaube, da ist ein Wandel erkennbar. Einige dieser Neumitglieder beispielsweise helfen neben unseren Vorstandsmitgliedern und Frauen am Pfingstmontag hinter der Theke aus.