Nach 15 Jahren schließen Hilde und Günther Kirchner das Eggerstübchen. Foto: Georg Geers

Eggermühlen. Als lauschiges Plätzchen am von-Boeselager-Platz in Eggermühlen war das „Eggerstübchen“ seit mehr als 20 Jahre beliebter Treffpunkt für Familienfeiern, Kaffetafeln oder für ein Feierabendbier. Am 31. Mai 2018 schließt das Bistro-Café seine Pforten. Hilde und Günther Kirchner wechseln vom unterhaltsamen Wirteleben in den Ruhestand.