Ankum. Ein E-Bike stahlen Unbekannte am Montag in Ankum, teilt die Polizei mit.

Der Meldung nach handelt es sich um in graues E-Bike der Marke Urban. Zugeschlagen haben die Täter zwischen 9 Uhr und 9.25 Uhr an einem Fahrradstand im Einkaufszentrum an der Alfons-Schulte-Straße. Der Besitzer staunte nicht schlecht, als er vom Einkauf zurückkam und sein E-Bike nicht mehr da war. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Rades bitte an die Polizei in Ankum, Telefon 05462-8405.