Gehrde. Der Verein zur Revitalisierung der Haseauen lud zur vogelkundlichen Führung im „Auenland“ in Gehrde-Rüsfort ein. Biologe Jürgen Christiansen entführte gut 20 Teilnehmer in ein kleines Vogelparadies.

Mit Ferngläsern ausgestattet konnten Vogelkundler und Interessierte am vergangenen Sonntagvormittag die heimische Vogelwelt vom Aussichtspunkt der Informations- und Raststation an der Badberger Straße in Gehrde-Rüsfort entdecken. Schon das reiche Vogelgezwitscher und laute Froschquaken verriet den interessierten Teilnehmern, wie lebendig die künstliche angelegte Auenlandschaft ist. „Das Gebiet hier ist sehr naturnah angelegt und dadurch Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten“, so Jürgen Christiansen, Biologe und Arbeitskreissprecher des Vereins zur Revitalisierung der Haseauen. Dies zeige sich natürlich auch an der Vogelwelt.

„Wenn wir gerade mal leise sind, können wir einen ganz besonderen Vogel hören“, macht Christiansen die Anwesenden aufmerksam, denn an den Vogelgeräuschen erkennt der Experte die Vogelart. Und tatsächlich, beim Blick durch das Fernglas können die Vogelkundler einen Teichrohrsänger auf seinem Nest im Schilf des nahen Teiches ausmachen. Wie Christiansen erklärte, befänden sich in der Brutzeit bis zu 40 Vogelarten in der Auenlandschaft. Unter den hier vertretenen Arten seien etwa Stieglitz und Goldammer zu beobachten. Aber auch die Nachtigall suche Lebensraum in feuchtem Gelände und sei hier zu finden.

Rastplatz für Zugvögel

Im Winterhalbjahr sei das Gebiet für Vogelfreunde ebenfalls interessant. Schwäne oder auch Kraniche rasten dann in der Fläche. Zur richtigen Zeit könnten sogar bis zu hundert Zugvögel beobachtet werden. Unter den Teilnehmern gab es viel Fragebedarf, dem Christiansen gern entgegenkam. Nicht nur die Vielfalt der Vogelwelt, sondern auch der Naturschutz spielte dabei eine große Rolle. „Wir haben immer weniger Rückzugsräume für die Natur. Daher ist es so wichtig, dass man diese Gebiete schützt“, sagt Christiansen.

Der im Jahr 1997 gegründete Verein zur Revitalisierung der Haseauen setzt sich mit überregionaler Kooperation für die Erhaltung und Revitalisierung der Fließgewässer und Auen im Einzugsgebiet der Hase ein. Mit unterschiedlichen Projekten versucht der Verein, Hase und Haseauen in größtmöglicher Naturnähe wiederherzustellen. Unter Bauleitung des Fachdiensts Umwelt des Landkreises Osnabrück und mit Beteiligung der Gemeinde Gehrde, der Stadt Bersenbrück und anderer Verbände werden seit 1999 an der Hase in Gehrde-Rüsfort künstliche Vertiefungen ausgebaggert. Sie fangen Hochwasser auf dienen damit dem Überflutungsschutz.

Die Biologen legten Feuchtbiotope und Rörichtzonen an und schufen damit eine naturnahe Auenlandschaft. Die extensive Flächennutzung mit ausgewiesenen Weideflächen begünstige die biologische Vielfalt, erklärt Björg Dewert, Geschäftsführerin des Vereins zur Revitalisierung der Haseauen. Die nahe des Aussichtspunktes weidenden Galloway-Rinder hielten beispielsweise das Gehölz niedrig, was wiederum vorteilhaft für den Lebensraum des Kiebitz sei. So bietet die vielfältige Auenlandschaft heute den geeigneten Lebensraum für zahlreiche Vögel, Amphibien, Libellen und andere Tierarten.

Störung durch dne Menschen

Rege Diskussion unter den Teilnehmern am Sonntag löste auch die Problematik der Störung der Tier- und Pflanzenwelt durch den Menschen aus. „Viele Leute gehen mit ihren Hunden einfach in die Fläche hinein oder parallel zur Hase entlang. Dafür ist diese Auenlandschaft nicht gedacht und das kann für empfindliche Arten schädlich sein“, sagt Christiansen. Vögel könnten etwa in der Brut gestört werden.

Vögel, die brüten, seien sehr empfindlich, erklärt auch Dewert. Die Nester seien oftmals nicht gleich zu erkennen. „Es gilt zu beachten, dass die Brutvögel durch vorbeigehende Spaziergänger aufgeschreckt werden und ihre Brutnester zeitweise oder ganz verlassen könnten“, so die Geschäftsführerin des Vereins. Jedes Mal wenn die Brutvögel aufgeschreckt würden, koste das Energie, und den Eiern fehle in der Zeit der Abwesenheit die nötige Brutwärme.

Ziel des Vereins sei auch die Sensibilisierung für die lebendige Auenlandschaft und ihre Vorteile für die Natur, macht Dewert deutlich. Dafür sei die Kommunikation mit den Leuten besonders wichtig, um mehr Rücksicht auf die Tier- und Pflanzenwelt zu gewährleisten. Auch in Zukunft müsse deutlicher darauf aufmerksam gemacht werden.