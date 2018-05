Feuer in Ankumer Waldstück – Erneut Brandstiftung? MEC öffnen

Eine halbe Stunde lang war die Feuerwehr in Ankum im Einsatz, um ein Feuer in einem kleinen Waldstück zu löschen. Fotos: Marcel Hellebusch

psb Ankum. Am frühen Montagmorgen musste die Feuerwehr Flammen in einem kleinen Waldstück an der Straße „Hinter dem Schwedsberg“ löschen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.