Bersenbrück. Allzusehr unterscheidet sich sein Ruhestand gar nicht von seinem Berufsleben erzählt Theodor Kettmann auf dem Klönfrühstück in Bersenbrück. Als Emeritus hat der Weihbischof aber mehr Zeit und Muße für Dinge, die ihm wichtig sind: er genießt die Begegnung mit Menschen.

Moderator Franz Brinkmann hieß den langjährigen Weihbischof des Bistums Osnabrück willkommen, der in Eggermühlen zur Welt kam. Seit 1978 übte er das Amt aus, erzählt der. 2011 bat er Papst Benedikt aus gesundheitlichen Gründen um vorzeitige Emeritierung, 2013 war es soweit.

35 Jahre im Amt zeigten eine „eigene Handschrift“. Als Weihbischof sei er viel auf Reisen gewesen, kaum ein Wochenende habe er für sich haben können. Fast alle Kirchengemeinden des Bistums habe er besucht, in Bersenbrück sei er seines Wissens 14 Mal gewesen. Vielen Menschen sei er begegnet, habe ihre Sorgen und Nöte kennengelernt.

Zeit zu intensiven Gesprächen habe er aber kaum gehabt. Der Wunsch nach Ruhestand habe auch damit zu tun, an einem Ort länger sein zu können, um mit Menschen ins Gespräch zukommen. „Auch die häufigen und langen Fahrten mit dem Auto fallen weg, da gehe ich lieber zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad in aller Ruhe.“

Auf diese Weise betreue in der Osnabrücker Südstadt die Gemeinden St. Josef, Heilige Familie und St. Ansgar. Dem Bistum stehe er Wunsch nach wie vor zur Verfügung.

Papst verändert die Agenda

Ein weiterer Grund sei, dass er gerne in der Diakonie arbeite, auch mit schwerstbehinderten Menschen. Wichtig seien ihm die Zuwendung zum Nächsten, die Frohe Botschaft und Gottesdiensten, aber das Bischofsamt erfordere viel Verwaltungstätigkeiten und die Wahrnehmung von Terminen.

Gern denke er an Erlebnisse in den Kirchengemeinden zurück, die großes Engagement und viel Leben in den Gemeinden hätten spüren lassen. In Zukunft werde die Bedeutung der Laien noch zunehmen.

Ärger im Amt machte dem Weihbischof die DDR-Regierung, denn zum Bistum gehörte bis zur Abtrennung des Nordbistums mit Sitz in Hamburg das Land Mecklenburg. Nach der Wende seien viele Ungetaufte in den Westen gekommen, die Gemeinden seien auf sie nicht vorbereitet gewesen. Auch heute gebe es in den Kirchengemeinden kaum Laiengruppen zur Vorbereitung von Erwachsenentaufen.

Die Wahl des Argentiniers Jorge Mario Bergoglio zum ersten Papst der katholischen Kirche, der nicht aus Europa komme, habe die Agenda verändert. Franziskus thematisiere die Probleme von Christen außerhalb Europas, die Bedeutung von persönlichen Begegnungen, die Hinwendung zum Du, er kümmere sich um Menschen in Not und setze damit Zeichen.

Fragen zum Zentralismus in der Kirche, von Rom über die Bistümer bis zu den Ortskirchen seien zu diskutieren, das Subsidiaritätsprinzip müsse gelten. Religiöse Fragen müssten regional geklärt werden unter Einbeziehung der jungen Generation.