Bersenbrück. Auf dem Heimweg von der Kirmes soll ein 21-Jähriger in Bersenbrück ausgeraubt worden sein, teilt die Polizei mit.

Demnach soll sich der Raub am späten Donnerstagabend an der Gehrder Straße (B 214) nahe der Hasebrücke ereignet haben. Der Bersenbrücker sei auf dem Heimweg von der Kirmes gewesen, als er von einer Gruppe junger Männer angegriffen worden sei. Die Täter hätten dem Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen seine Geldbörse und das Mobiltelefon entwendet. Anschließend seien die Unbekannten vom Stadtrand in Richtung Bersenbrück geflohen. Bei den Tätern handelte es sich um fünf bis sieben Männer im jugendlichen Alter. Hinweise werden von der Polizei Bersenbrück unter der Rufnummer 05439-9690195 entgegengenommen.