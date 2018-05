Kirmesstimmung in Bersenbrück: Schon am Vatertag lockten die Fahrgeschäfte und Buden auf dem Marktplatz, der Lindenstraße und der Quakenbrücker Straße die ersten Besucher an. Foto: Horst Schwitalla

Bersenbrück. Die Bersenbrücker Kirmes erlebt in diesem Jahr ein Novum: Begann das bunte Jahrmarktstreiben am Vatertag, so endet das Volksfest am Sonntag zum Muttertag.