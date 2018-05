Den Straßenstrich in Thiene mit einem Sperrbezirk aushebeln? Dafür dürfte die rechtliche Grundlage kaum ausreichen, fürchtet Reinhard Hagen von der Polizei Bersenbrück. Er rät zu einem wachsamen, aber entspannten Umgang mit der Prostitution am Straßenrand.

Alfhausen. Seit etwa 2014 hat sich an der B68 nördlich des Heseper Gewerbegebietes bis zum Parkplatz in Alfhausen-Thiene ein Straßenstrich entwickelt. Vielen ist er ein Dorn im Auge: Die einen ekeln sich vor gebrauchten Kondomen, die liegen bleiben, und Papiertaschentüchern, mit denen sich die Prostituierten zwischen ihren Einsätzen reinigen. Andere fürchten Verkehrsunfälle durch Gaffer auf der Bundesstraße. Die Frauen vorwiegend aus Osteuropa, die hier stehen, seien illegal hier und würden von Banden zur Prostitution gezwungen, wird gemunkelt.

Vor Kurzem startete die CDU Alfhausen einen neuen Vorstoß: Mit dem Landtagsabgeordneten Christian Calderone trat sie an die Polizeidirektion Osnabrück heran und bat um eine Überprüfung des Straßenstrichs. Die sagte Polizeipräsident Bernhard Witthaut zu.

Hintergrund: Die Polizeidirektion kann Prostitution in bestimmten Zonen verbieten. Doch dafür, sagt nun Reinhard Hagen, gelten eng gefasste rechtliche Bedingungen. Ein Sperrbezirk ist nur zur Abwehr konkreter Gefahren zulässig. Wenn etwa der Jugendschutz massiv gefährdet ist, oder Verkehrsunfälle drohen.

Der Straßenstrich liegt aber außerhalb der geschlossen Ortschaft, weit und breit gibt es keine Schule oder Ähnliches. Also dürfte das Kriterium des Jugendschutzes nicht greifen, schätzt Hagen, „vorbehaltlich der Überprüfung der Polizeidirektion“, fügt er hinzu.

In der CDU-Presseerklärung hatte CDU-Vorsitzender Gerd Steinkamp auf einen schweren Verkehrsunfall mit sechs Verletzten am Karfreitag hingewiesen. Weil in der Polizeimeldung von Abbremsen und Auffahren die Rede war, hatte der Unfall Spekulationen ausgelöst über einen Zusammenhang mit der Prostitution. Er ereignete sich aber außerhalb des Straßenstrichs, an der Einfahrt zum Gewerbegebiet mit Großtankstelle, fand Hagen heraus. Ursache sei ein Fehler beim Abbiegen von der Bundesstraße gewesen.

Überhaupt habe es in dem Gebiet seit 2016 nur zwei Verkehrsunfälle gegeben, beide gingen auf Abbiegefehler zurück. Von einem Unfallschwerpunkt könne man also nicht reden.

Anzeige Anzeige

Keine Lovemobile

Was aber kann man tun? Gesetzliche Grundlage sind das von der CDU heftig kritisierte Prostitutionsgesetz von 2002, dem zufolge ein Straßenstrich wie in Thiene legal ist, und ein Gesetz zum Schutz von Prostituierten aus dem Juli 2017. Bezüglich der Umsetzung dieses Gesetzes mussten sich Polizei und Ordnungsämter zuerst einmal sortieren. Das scheinen die Landkreise Emsland und Cloppenburg schneller hingekriegt zu haben. Beiden haben schon vor Wochen die Prostitution in bestimmten „Lovemobilen“ verboten, Wohnmobile oder Campingwagen, mit roten Herzen gekennzeichnet, zumeist auf Parkplätzen aufgestellt. Anlass waren Verstöße gegen das Prostitutiertenschutzgesetz, die bei Kontrollen aufgedeckt wurden.

Beide Kreise wollen weiter kontrollieren, nicht um die Prostitution zu verbieten, sondern die Prostituierten vor Herabwürdigung und Schlimmerem zu schützen, kündigen ihre Presssprecherinnen an. Zumal klar ist, dass hier nur ein Sieg auf Zeit gelungen ist. In Cloppenburg liegt bereits ein Antrag auf Legalisierung eines Lovemobils vor. Ein anderes muss der Landkreis dulden, weil es nur von einer Prostituierten genutzt wird. Als „rollendes Bordell“ wird es erst dann meldepflichtig, wenn mehr als eine Frau oder ein Strichjunge hier dem ältesten Gewerbe der Welt nachgeht.

Zu Recht hat der Landkreis Osnabrück kürzlich darauf hingewiesen, dass es in Thiene und nebenan in Sögeln gar keine Lovemobile gibt. Hier gelten andere Regeln. Der Landkreis arbeite gerade an einer mehrsprachigen Broschüre, die die Prostituierten über ihre Rechte und Pflichten informiert, sagt Hagen. Sie soll auf dem Straßenstrich verteilt werden.

Außerdem hat sich der Polizist mit Vertretern der Ordnungsämter Bramsche und Samtgemeinde Bersenbrück an Ort und Stelle umgesehen. Jede der Prostituierten habe eine Tasche oder einen Beutel dabeigehabt für ihren persönlichen Abfall. Dafür gab es Hinweise, dass auch außerhalb der Szene an dieser Straße illegal Müll entsorgt wird. Darum werden sich die Bauhöfe kümmern.