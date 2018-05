Bersenbrück. Der Schotterplatz am Haseufer hinter der Sporthalle des Gymnasiums ist nach Ansicht von Stadtplaner Reinhard Kock der ideale Standort für einen Wohnmobilstellplatz in der Stadt.

Bereits im Januar 2017 hatte die SPD-Fraktion im Bersenbrücker Stadtrat einen Antrag gestellt, in der Stadt Stellplätze für Wohnmobile zu schaffen und sah dafür den Parkplatz An der Bleiche vor. Die Idee hatte damals zwar weder im zuständigen Fachausschuss noch im Stadtrat Mehrheiten gefunden, doch zumindest verständigte man sich in der Stadtratssitzung im Juni vergangenen Jahres darauf, im Stadtgebiet nach geeigneten Flächen für Wohnmobilstellplätze zu suchen.

Daher befasste sich der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt in seiner jüngsten Sitzung erneut mit dem Thema und hatte dazu mit Reinhard Kock vom Ingenieurbüro Hans Tovar und Partner einen idealen Experten eingeladen. Kock ist nämlich nicht nur Stadtplaner, sondern hat als passionierter Wohnmobilist schon etliche Stellplätze kennengelernt.

Zunächst erläuterte der Diplom-Ingenieur den Ausschussmitgliedern, wie ein guter Wohnmobilstellplatz angelegt sein müsse. Die Stellflächen sollten idealerweise zehn Meter lang und fünf Meter breit sein und mit Hecken getrennt sein. Zudem müsste der Platz mit Einrichtungen zur Müll- und Abwasserentsorgung sowie einer Frischwasser- und Stromversorgung ausgestattet sein. Auch eine Infotafel sei sinnvoll. Wichtig sei außerdem, dass die Stadt gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen ist.

Nachdem Kock einige Fotos von Stellplätzen präsentiert hatte, kam er zu dem Schluss, dass der angedachte Platz an der Bleiche nicht geeignet sei. Viel besser sei die Schotterfläche hinter der Sporthalle des Gymnasiums direkt an der Hase. „Das ist ein Supergelände“, schwärmte Kock. Das könne ein Magnet für Wohnmobilisten werden. Bei entsprechender Ausstattung könnte dafür eine Stellplatzgebühr zwischen acht und zehn Euro pro Tag erhoben werden.

Nach Kocks Schätzungen würde der Bau eines Wohnmobilplatzes mit bis zu acht Stellflächen zwischen 60.000 und 100.000 Euro kosten – Geld, das die Stadt derzeit nicht übrig hat. „Wir stellen alle unter der Knute des Kämmerers“, gab der Ausschussvorsitzende Rolf Gelinsky zu bedenken. Gerd Uphoff (CDU) regte dennoch an, das Projekt langfristig im Auge zu behalten. „Wenn wir was machen, dann soll es eine ganze Sache werden“, sagte Uphoff.

Die Stadtverwaltung soll nun klären, wem das ins Auge gefasste Grundstück am Haseufer gehört und ob für den Bau eines Wohnmobilstellplatzes möglicherweise Fördermittel beantragt werden können.