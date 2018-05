Bersenbrück. Böse Überraschung in Bersenbrück: Zum ersten Mal fällt die Kirmes mit einem Müllabfuhrtermin in der Innenstadt zusammen. Doch die Awigo ist flexibel.

Weil eine solche Konstellation bislang nicht vorkam, informierte die Stadt das Abfallwirtschaftsunternehmen auch nicht vorab. Deshalb wurde die Panne erst ziemlich spät entdeckt, und zwar am Mittwoch. Wegen des Feiertages blieb da kaum noch Zeit, die Anlieger zu informieren. Von Donnerstag, 10. Mai, bis Sonntag, 13. Mai, findet nämlich in Bersenbrück die Kirmes statt. Für die Budengasse wurden Teile der Bramscher Straße, der Lindenstraße und der Marktplatz mit der Straße Am Markt gesperrt. Dort wollten aber laut Plan am Freitag die Müllmänner frei nach Heinz Erhard „von Tonne zu Tonne eilen, um dem Restmüll eine Abfuhr zu erteilen“.

Die Abfuhr erhielt nun erst einmal die Awigo GmbH. Die lässt ihre Kunden aber nicht auf gefüllten Mülltonnen sitzen. Sie organisierte flugs etwas, was sie in schönstem Amtsdeutschen einen „Nachfuhrtermin“ nennt: Am kommenden Mittwoch, 16. Mai soll der Müllwagen nachträglich durch den Kirmesbezirk rollen. Die Awigo bittet die Anlieger, ihre grauen Tonnen bis spätestens um 6 Uhr an die Straße zu stellen.

Für Rückfragen steht das Awigo-Servicecenter unter der Telefonnummer 05401-365555 zur Verfügung. Gesprächszeiten: montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr und samstags von 8.30 bis 13 Uhr.