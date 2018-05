Ankum. Kaum wird es trocken draußen, beginnt auch wieder die Saison der Flächenbrände. Am Dienstag musste die Feuerwehr Ankum 20 Quadratmeter brennende Böschung auf Seitenstraße in Druchhorn löschen. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Alarmiert wurde die Feuerwehr gegen 11.30 Uhr. Mit zwei Tanklöschfahrzeugen rückten Einsatzkräfte an die Straße „Auf dem Esch“ in Ankum-Druchhorn aus. Dort stand eine etwa 20 Quadratmeter große Böschung in Flammen, in der auch Holz abgelegt war. Mit einem Löschangriff eines ihrer Fahrzeuge stoppte die Feuerwehr die Flammen. Die rauchenden Holzpfähle zogen die Einsatzkräfte zum Nachlöschen auf den offenen Acker.

Für die 20 Mitglieder der Feuerwehr war der Einsatz nach 45 Minuten beendet. Laut Feuerwehr vermutet die Polizei in diesem Fall eine Brandstiftung und hat Ermittlungen aufgenommen.